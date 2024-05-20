شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مناقشة مشاكل شركات النقل الذكى بلجنة الاتصالات بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الآن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعها للاستماع إلى ممثلي شركة أوبر ورئيسى (جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) وذلك لمناقشتها موضوع وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر.



وتناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أبرزهم: عبدالمنعم إمام - محمود عصام موسى - نى نتر الغزاوى، الموجهة لوزيرى النقل والاتصالات فى ذات الشأن.

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم مع مسئولى شركة أوبر لنقل الركاب بحضور مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومسئولى جهاز تنظيم النقل الذكى بوزارة النقل وعددا كبيرا من مسئولى الحكومة، والجهات المعنية الخاصة بتسيير عمل النقل الذكى، سيشهد قرارات حاسمة.

وأضاف بدوى فى أن هناك اتفاق بين البرلمان والحكومة على ضبط إيقاع عمل شركات نقل الركاب من خلال منظومة محكمة.

ونوه رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى حرص مجلس النواب على إقرار قواعد تحافظ على المواطنين وأبنائها وبناتنا، وهى مسئولية أقسمنا على الحفاظ عليها، ولن يترك أمرا دون ضابط أو محاسبة طبقا للقوانين مع الاحترام الكامل لجميع العقود التى تبرمها الدولة المصريه، بكل ماجاء فيها.