شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: إطلاق أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الإكتوارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية استحداث الهيئة معايير المحاسبة بحيث يتم تقييم الأصول بالقيمة العادلة أو السوقية بدلاً من الدفترية بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية.

وأضاف فريد خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة موازنة الهيئة للعام المالي 24/25 أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرا إلي إطلاق الهيئة أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية.

ولفت فريد، لقيام الهيئة بتطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية، لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، مؤكدا أنها أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية.

ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم، على موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي 24/25.