شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على منحة من صندوق الأمم المتحدة للمجلس القومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على المنحة المقدمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمبلغ مليون و200 ألف جنيه مصري لتنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بالمجلس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس تلقى طلب من الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تطلب فيه موافقة مجلس النواب على قبول المنحة المقدمة للمجلس من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمبلغ مليون و200 ألف جنيه مصري، لتنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بمجال الصحة والحقوق الإنجابية، وحيث إنه وفقا للقانون في حال تقديم هبة أو إعانة من جهة أجنبية للمجلس القومي لحقوق الإنسان يلزم الموافقة عليها من مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وحيث إن المنحة المشار إليها مقدمة من جهة أجنبية بغرض التعاون والاشتراك في تنفيذ أنشطة متعلقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتطلب موافقة المجلس.