شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة الفنية للتحالف الوطني تجتمع بممثلي المؤسسات المسوؤلين عن المبادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أعضاء الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اجتماعاً مع ممثلي المؤسسات المسوؤلين عن المبادرات والقوافل لمناقشة تنفيذ خطط العمل المشتركة، ومن ضمنها استمرار تنفيذ قافلة ستر و عافية، وذلك بمقر التحالف الوطني.

‎استطاع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقدم تجربة وطنية مدهشة وخالصة، حيث حقق نجاحا طوال الفترة الماضية سواء في الداخل المصري وفي الكثير من القرى للفئات الأكثر احتياجا أو على المستوى العربي في قطاع غزة.



‎واستطاع التحالف الوطني توحيد كل الجهود التطوعية والأهلية والمدنية، تحت مظلة واحدة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، فى مختلف المحافظات، لافتا النجاح في تحقيق هذا الانتشار لأنه متواجد في نحو 27 محافظة بما فى ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، نظرا لأنه يملك قرابة 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، وهو ما انعكس على تحسين كل ما يتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين فى ضوء الأوضاع الاقتصادية التى يواجهها العالم، ونجحت مصر في مواجهته بقوة كبيرة.