شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة اتصالات النواب: قرارات حاسمة لضبط منظومة النقل أوبر وكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم مع مسئولى شركة أوبر لنقل الركاب بحضور مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومسئولى جهاز تنظيم النقل الذكى بوزارة النقل وعددا كبيرا من مسئولى الحكومة، والجهات المعنية الخاصة بتسيير عمل النقل الذكى، سيشهد قرارات حاسمة.

وأضاف بدوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن هناك اتفاق بين البرلمان والحكومة على ضبط إيقاع عمل شركات نقل الركاب من خلال منظومة محكمة.



ونوه رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى حرص مجلس النواب على إقرار قواعد تحافظ على المواطنين وأبنائها وبناتنا، وهى مسئولية أقسمنا على الحفاظ عليها، ولن يترك أمرا دون ضابط أو محاسبة طبقا للقوانين مع الاحترام الكامل لجميع العقود التى تبرمها الدولة المصريه، بكل ماجاء فيها.