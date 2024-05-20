"مشروعات النواب" تعلن التزام إشراك المشروعات الصغيرة فى التعاقدات الحكومية

وأكد خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مدى التزام ممثلي وزارة المالية من أعضاء اللجان المالية المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، تخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات المتوسطة، والــ 20 % للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقا لمواد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

محمد يوسف

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