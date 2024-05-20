شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تعلن التزام إشراك المشروعات الصغيرة فى التعاقدات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ورود خطاب من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2024 بشأن التزام الجهات الإدارية بإشراك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى التعاقدات الحكومية متضمنا:
إعداد مواصفات فنية تراعي إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الإعفاء من سابقة الأعمال وميزانية سنوات سابقة مادامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك.
عدم المبالغة فى تحديد مبلغ التأمين المؤقت.
وتضمن الكتاب توضيح تفصيلى للالتزامات القانونية التى نظمها قانونى تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 والقانون رقم 152 لسنة 2020، والكتب الدورية ذات الصلة الصادرة من الهيئة.
وأكد خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مدى التزام ممثلي وزارة المالية من أعضاء اللجان المالية المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، تخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات المتوسطة، والــ 20 % للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقا لمواد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
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