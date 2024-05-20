الخارجية الاميركية تقدم تعازيها بوفاة الرئيس الايراني: الحكومة الإيرانية طلبت من أميركا المساعدة

قدمت وزارة الخارجية الاميركية "تعازيها" اثر مقتل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بحادث تحطم مروحية، مستبعدة ان يكون لهذا الامر "تأثير اوسع نطاقا على الامن الاقليمي".

واوضح المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر في بيان، بانه "تعرب الولايات المتحدة عن تعازيها الرسمية بوفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان واعضاء آخرين في وفدهم في حادث مروحية في شمال غرب ايران". واضاف "في وقت تختار ايران رئيسا جديدا، نكرر دعمنا للشعب الايراني ونضاله من اجل حقوق الانسان والحريات الاساسية".

واعلنت الخارجية الاميركية بان الحكومة الإيرانية طلبت من أميركا المساعدة، الا انه لم نتمكن لأسباب لوجيستية من توفير المساعدة التي طلبتها إيران.

من جهته، صرح وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن للصحافيين "لا ارى تأثيرا أوسع نطاقا على الامن الاقليمي" بعد مصرع رئيسي. واضاف "نواصل متابعة الوضع، ولكن ليس لدينا أي فكرة عن سبب الحادث"، مشددا على عدم "ضلوع" الولايات المتحدة فيه وموضحا ان القوات الاميركية لم تغير وضعيتها بعد الحادث.