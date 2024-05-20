مصلحة الليطاني: أزلنا مكبات مخيمات النازحين على ضفاف النهر بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك ومحافظة بعلبك الهرمل وبلدية بدنايل

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "إزالتها وإلغاءها مكبات مخيمات النازحين على ضفاف نهر الليطاني - مخيم حوش الرافقة رقم ٠٣٢، بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك ومحافظة بعلبك الهرمل وبلدية بدنايل".

وأشارت إلى أن "الأشغال شملت إزالة بعض الحمامات التي زرعتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".