بايدن يصف طلب إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين بأنه شائن

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان "المشين" إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب.

واوضح بايدن في بيان، إن "طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف ضد زعيمين إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم حرب هو أمر مشين. وسأكون واضحا: بغض النظر عمّا تنطوي عليه خطوات هذا المدعي، لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس".

وطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان، إصدار مذكرة توقيف في حقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للاشتباه بارتكابه جرائم حرب، واشار الى انه إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

كما طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس، بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية خلال هجوم السابع من تشرين الأول.