اجتماع للسلطات الثلاث في إيران يقر إجراء انتخابات رئاسية في 28 حزيران

أفادت قناة "الجزيرة"، بأن "اجتماعاً للسلطات الثلاث في إيران يقر إجراء انتخابات رئاسية في 28 حزيران".

وفي وقت سابق من اليوم، أمر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الإيرانية اللواء محمد باقري، بإجراء تحقيق في سبب تحطّم المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وصباح اليوم، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني ووسائل إعلام إيرانية أخرى، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما بعيد العثور على المروحية التي كانت تقلهم غداة تعرضها لـ"حادث" في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، وعدم رصد "أي علامة" حياة بين الحطام، وفقا للتلفزيون الرسمي.