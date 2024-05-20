"حزب الله": استهدفنا مواقع جل العلام والمطلة والمرج بالأسلحة المناسبة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ‏موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ‏موقع المطلة، والساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 استهدفنا موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة." ‏