الحشيمي: يجب الحصول على بيانات دقيقة حول النازحين وتنظيم وجودهم في لبنان

أشار النائب بلال الحشيمي، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة النقابات الزراعية بعد شكاوي من الاجراءات الامنية بحق الورش الزراعية، الى أننا "حذرنا سابقًا من خطورة معالجة ملف النزوح السوري بشكل عشوائي، واليوم نرى تأكيدًا على ذلك من خلال صرخة النقابات الزراعية في لبنان، خاصة في فترة مواسم الحصاد".

ولفت الحشيمي، الى أننا "نؤمن بأن لا بديل للمواطن عن وطنه، وندعم حق الأخ السوري في العودة إلى أرضه، وفي الوقت نفسه نؤيد تنظيم أوضاع النازحين وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية".

وأكد أنه "يجب علينا أيضًا الحصول على بيانات دقيقة حول النازحين وتنظيم وجودهم في لبنان، مع تأكيد ضرورة إعطاء مهلة لأرباب العمل لتطبيق الأنظمة الخاصة بالعمالة".

بدوره، شدد رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع نجيب فارس ورئيس نقابة الاشجار المثمره الحاج عمر الخطيب على ان "القطاع الزراعي يحتاج إلى اليد العاملة السورية، لذلك فإن الدولة مطالبة بتنظيم اليد العاملة السورية لا قمعها على ابواب الحصاد".