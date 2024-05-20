طهران تقيم مراسم تشييع الرئيس الإيراني غدا الثلاثاء

ابوظبي - سيف اليزيد - تنظم إيران، غدا الثلاثاء، مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بعد أن توفوا في حادث تحطم مروحية، بشمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا) أن "مراسم جنازة الرئيس ورفاقه ستقام يوم الثلاثاء الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش) في تبريز"، مضيفة أن جثمان رئيسي سينقل لاحقا إلى العاصمة طهران.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من بين من توفوا في حادث الطائرة.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية بأن المراسم سوف تقام في شمال غرب البلاد في مدينة تبريز في الصباح، يليها مراسم في مدينة قم القريبة من طهران.

وسوف يدفن رئيسي في مسقط رأسه بمدينة مشهد.

توفي رئيسي وأمير عبد اللهيان، أمس الأحد، في تحطم مروحية على متنها سبعة أشخاص آخرين، وسط ضباب كثيف في منطقة جبلية فوق محافظة أذربيجان الشرقية خلال العودة من اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.