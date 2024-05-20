شاهد.. لحظة العثور على خاتم الرئيس الإيراني وسط حطام مروحيته

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت وكالة مهر الايرانية، فيديو لحظة العثور على خاتم الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي وسط حطام مروحيته التي سقطت، وكان اهداه له المرشد الإيراني علي خامنئي تذكارا .

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الحزن لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وزملائهما في حادثة تحطم مروحية في 19 مايو.

وقدم أنطونيو غوتيريش تعازيه الحارة لأسر المتوفين ولحكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية.

وأبدى دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة صدمته وحزنه البالغين إزاء الحادثة المأساوية لتحطم المروحية التي أدت إلى مصرع الرئيس الإيراني وعدد من كبار مسؤولي حكومته.

وقدم تعازيه لحكومة وشعب إيران وللأسر الثكلى، لوفاة قائدهم وأحبائهم.