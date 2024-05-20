الأربعاء المقبل عطلة رسمية في إيران لتشييع الرئيس رئيسي

ياسر رشاد - القاهرة - قال المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، محسن منصوري، إن يوم الأربعاء المقبل، سيكون عطلة رسمية في عموم ايران ، لتشييع الرئيس الايراني، إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وقتل الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان مصرعه، وعدد من المرافقين في حادثة سقوط لطائرتهم في محافظة اذربيجان الشرقية الأمس الأحد.

تفاصيل الرحلة الأخيرة

وكشف نائب وزير الخارجية الإيراني، مهدي سفري، تفاصيل الرحلة الأخيرة للرئاسي الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أذربيجان، حيث كان ضمن الخليج 365 المرافق له لافتتاح سد قيز في قلعة سي، وكان الخليج 365 موزعًا على 3 مروحيات.

وقال مهدي، إنه بعد وصول الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى تبريز توجهوا لزيارة سدي خودافرين وقيز قلعة سي الفعالين في المياه الحدودية، والتقوا بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الذي استعرض معلومات بشأن الـ40 ميغاوات الكهرباء المستخدمة من قبل البلدين.

وأضاف، بعد أداء الصلاة في منطقة السد، والانتهاء من اللقاءت الصحفية، استقل الجميع المروحيات في الساعة الواحدة ظهرًا، ولم يكن هناك متسع من الوقت لتناول وجبة الغداء، وانطلقت المروحيات الثلاث رغم أن الطقس كان غائمًا متجهة إلى مصفاة تبريز.

وأوضح، أنه بعد إقلاع المروحيات الثلاث اختفت طائرة الرئيس الإيراني، ثم تلقى الفريق الرئاسي مكالمة من إمام جمعة مدينة تبريز، محمد علي آل هاشم، وأكد لهم أن الأمور ليست بخير، وأنه بحالة صحية سيئة، ويسمع صوت سيارات الإسعاف.

البحث عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي:

خلال رحلة البحث عن الرئيس رئيسي، تواصل نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون التنفيذية، محسن منصوري، مع أحد ركاب مروحية الرئيس وطاقمها بعد اختفائها، معلنًا أن الحادث ليس خطيرًا، وانطلقت وحدات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والجيش والحرس الثوري بتقسيم العمل، للبحث عن الطائرة.

وأعلنت إيران صباح اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن طائرة الرئيس وعددهم 9 أفراد.