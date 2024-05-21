ياسر رشاد - القاهرة - دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتخلي عن "النهج الهدام" في هذا المجال.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها، يوم الاثنين، إن "روسيا الاتحادية تدعو واشنطن لمواصلة التمسك بالتزاماتها في مجال حظر التجارب النووية، وكذلك التخلي عن النهج الهدام بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتخاذ خطوات عاجلة للمصادقة على المعاهدة".

وجاء ذلك تعليقا على التجارب الأخيرة التي أجرتها إدارة الأمن النووية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في ولاية نيفادا مؤخرا.

وأعلن الإدارة يوم الجمعة الماضي، أنها أجرت في 14 مايو الجاري تجربة تحت الحرجة، مشيرة إلى أن مثل هذه التجارب لا تعتبر انتهاكا لنظام حظر التجارب النووية وتتوافق مع معايير معاهدة الحظر الشامل.

روسيا مستعدة لمساعدة إيران في تحقيقات سقوط طائرة رئيسي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو قوله، اليوم الإثنين، إن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة في التحقيق الذي تجريه إيران لمعرفة سبب حادثة تحطم الهليكوبتر التي أودت بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي وقت سابق، عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في وفاة رئيسي، ووصفه بأنه صديق وفي لروسيا.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني، صورًا لعدد من عناصر الهلال الأحمر الإيراني يسيرون وسط ضباب كثيف في مناطق جبلية، ويستخدمون مركبات وسيارات رباعية الدفع تتقدم على طرق ضيقة موحلة.

وأوضح التلفزيون أن طائرة مسيّرة تركية رصدت إحداثيّات الحادث، وأبلغت فرق الإنقاذ الإيرانيّة بها.

وأضاف أُرسلت فرق إنقاذ إلى الموقع قرابة الخامسة من صباح اليوم الإثنين .

الخارجية الامريكية سنواصل التنفيذ الكامل لنظام العقوبات الأمريكية على إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الأمريكية على إيران، والتي تشمل قيودا على الطيران، ستبقى بشكل كامل، رغم وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي لن يعتذر عن نظام العقوبات، زاعما أن "الحكومة الإيرانية استخدمت طائراتها لنقل المعدات لدعم الإرهاب".

وأضاف: "في هذا الصدد، سنواصل التنفيذ الكامل لنظام العقوبات، بما في ذلك العقوبات ضد الطائرات التي تستخدمها الحكومة الإيرانية".

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح اليوم عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.