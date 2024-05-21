النمسا تخصص نحو 5 ملايين يورو لصالح صندوق دعم الطاقة الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزيرة الطاقة والمناخ النمساوية اليانور جويسلر أن حكومة بلادها ستخصص مساعدات تصل قيمتها إلى خمسة ملايين يورو لصالح صندوق دعم الطاقة في أوكرانيا، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء النمساوي المقرر بعد غد الأربعاء.

وأوضحت جويسلر في تصريحات اليوم الإثنين أنه سيتم استخدام تلك الأموال لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا والتي تعرضت لأضرار بالغة بعد أكثر من عامين من الحرب.

وأشارت جويسلر إلى أن وزارة الطاقة والمناخ النمساوية وفرت في العام الماضي عشرة ملايين يورو لنفس الغرض، قائلة إن النمسا باعتبارها دولة محايدة- عليها أيضا التزام بالوقوف إلى جانب الإنسانية في هذه الحرب.

وأضافت أن الهدف هو استخدام تلك الأموال للمساعدة على الأقل في تبسيط عملية إعادة الإعمار إلى حد ما. وتابعت جويسلر أن هذه المساعدة المالية من الحكومة النمساوية مهمة للغاية من أجل استعادة مرافق البنية التحتية للطاقة وتزويد شعب أوكرانيا بالكهرباء.