سفير الكاميرون يشيد بعمق علاقات التعاون بين بلاده ومصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سفير الكاميرون لدى مصر محمدو لبرنج على عمق علاقات التعاون التي تربط بين بلاده ومصر في مختلف المجالات.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير، مساء اليوم الإثنين، خلال الاحتفال الذي أقامته السفارة بمناسبة العيد القومي للبلاد "يوم الوحدة" وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

وقال لبرنج إن هذا الحضور المميز فى إحتفال اليوم إنما يعكس متانة وتاريخية الروابط وهو شهادة على الصداقة والاحترام والتعاون بين الشعبين الصديقين.

وأشاد السفير الكاميروني بالعلاقات على المستويين السياسى والدبلوماسى، مشيرا الى إتفاقيات التعاون بين البلدين لاسيما ما تم توقيعه مؤخرا بخصوص الاعفاء من التأشيرات بالنسبة لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من الشهر المقبل.

ومن جانبه، أثنى السفير حمدى لوزا على العلاقات التي تربط بين مصر والكاميرون في العديد من المجالات.

وأشار نائب الوزير إلى أن أعمال اللجنة المشتركة تعقد بشكل منتظم، لافتا إلى أن اللجنة المشتركة المصرية - الكاميرونية ستجتمع خلال الأشهر المقبلة. ودعا ممثلي القطاع الخاص إلى المشاركة في الأعمال التحضيرية للجنة المشتركة.

وحيا السفير لوزا الدور الذى يقوم به السفير الكاميروني بالقاهرة فى تعزيز التعاون بين بلاده ومصر وأيضا لتعزيز عمل مجموعة السفراء الافارقة بالقاهرة.

حضر الاحتفال الذي بدأ بعزف السلام الوطنى لمصر ثم السلام الوطنى للكاميرون ومراسم رفع العلم لفيف من الدبلوماسيين والسفراء الأجانب والأفارقة المعتمدين لدى مصر ونخبة من الصحفيين ورجال المجتمع والجالية الكاميرونية بمصر.