مقتل وإصابة 27 شخصا إثر مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "الحوثيين"

ياسر رشاد - القاهرة - قتل وأصيب 27 شخصا، خلال مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله “الحوثيين” في محافظة تعز الساحلية، في جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني ، اليوم الاثنين، إن "مواجهات اندلعت بين قوات "درع الوطن" المنشأة حديثا، والتابعة لرئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، ومسلحين من "أنصار الله" في وادي الضباب بمنطقة الأثاور في الأطراف الجنوبية الغربية لمديرية حيفَّان جنوبي تعز.. والمواجهات التي شهدت قصفاً متبادلاً بقذائف الهاون، أسفرت عن مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين، في حين قُتل 7 من مسلحي "أنصار الله" وجرح 9 آخرون".

سبق ذلك بأيام، وصول تعزيزات كبيرة من قوات "درع الوطن" تضم أسلحة ثقيلة إلى مواقع عسكرية في جبهة حيفَّان، وجبهة عيريم في مديرية القَّبيطة شمال محافظة لحج، وذلك بعد تسلم القوات المنشَّأة بدعم من السعودية، العمليات القتالية في الجبهتين في 27 أبريل.

وفى سياق متصل أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، عن "القلق إزاء استمرار الأنشطة العسكرية في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز"، داعياً أطراف الصراع إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة"، مؤكدا أن "الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكنا".

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

رئيس النواب الأمريكي..مستعدون لأتخاذ كافة الإجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن الكونغرس على استعداد لاتخاذ أي إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها العقوبات، في حال أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل

وقال جونسون في بيان له، يوم الاثنين، إن "الكونغرس يدرس جميع الخيارات، بما فيها فرض العقوبات لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان وجود عواقب لقادتها في حال المضي قدما بذلك".

وتابع: "إذا سمحنا للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد القيادة الإسرائيلية، فستكون قيادة بلادنا التالية".

وشدد جونسون على أن "هذه المحكمة لا تتمتع بأي سلطة على إسرائيل أو الولايات المتحدة، وينبغي أن يواجه القرار غير المبرر وغير الشرعي الصادر اليوم، إدانة عالمية".

يذكر أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد أعلن عن طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إلى جانب قادة "حماس"، وتحديدا زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

الأمريكية سنواصل التنفيذ الكامل لنظام العقوبات الأمريكية على إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الأمريكية على إيران، والتي تشمل قيودا على الطيران، ستبقى بشكل كامل، رغم وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي لن يعتذر عن نظام العقوبات، زاعما أن "الحكومة الإيرانية استخدمت طائراتها لنقل المعدات لدعم الإرهاب".

وأضاف: "في هذا الصدد، سنواصل التنفيذ الكامل لنظام العقوبات، بما في ذلك العقوبات ضد الطائرات التي تستخدمها الحكومة الإيرانية".

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح اليوم عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.