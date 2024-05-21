الرئيس الأميركي : إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين أمر شائن

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الإثنين إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين أمر شائن.

وأضاف بايدن في بيان: دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين موقفي إسرائيل وحركة حماس، حسب تعبيره.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن حماس.

وقال بلينكن اليوم الإثنين: نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس.

وأضاف في البيان أن قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.