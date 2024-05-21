إيران تعلن تحديد موعد الإنتخابات الرئاسية بعد مصرع إبراهيم رئيسي



أعلنت إيران موعد اجراء انتخابات رئاسية في يونيو المقبل، في الوقت الذي تبدأ مراسيم تشييع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء.



وأقرّت السلطات الثلاث في إيران في اجتماع بالرئاسة، مساء اليوم الاثنين، إجراء الانتخابات في 28 يونيو/ حزيران المقبل، وفتح أبواب الترشيح من 30 مايو/ أيار الجاري إلى 3 يونيو، بعد شغور منصب الرئيس الإيراني، إثر مقتل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرته، أثناء زيارته محافظة أذربيجان الشرقية، لافتتاح سد حدودي مع جمهورية أذربيجان، بمشاركة رئيسها إلهام علييف.



وأجاز المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق اليوم، تولّي محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل، منصب الرئاسة مؤقتاً حتى إجراء انتخابات رئاسية في غضون 50 يوماً، بحسب الدستور الإيراني.



واستضاف الاجتماع مخبر الذي تولى إدارة السلطة التنفيذية، وشارك فيه رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والمساعد القانوني للرئيس الإيراني محمد دهقان، وقائم مقام رئيس مجلس صيانة الدستور سيامك ره بيك، ونائب وزير الداخلية للشؤون السياسية محمد تقي شاهجراغي.



وكانت المروحية تقل إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في طريق عودتهم من الحدود بين إيران وجمهورية أذربيجان إلى مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية. وفُقد الاتصال بطائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه مساء أمس الأحد، واستمرت عمليات البحث عن الطائرة حتى صباح اليوم الاثنين لتتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى مكان تحطم طائرة إبراهيم رئيسي، حيث بدأ التلفزيون الإيراني يعرض فيديوهات عن المكان، أظهرت اصطدامها بقمة الجبل.



وعقب الإعلان عن مقتل إبراهيم رئيسي ومرافقيه، أقرت الحكومة الإيرانية في اجتماعها الطارئ اليوم تسليم إدارة وزارة الخارجية الإيرانية إلى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان للشؤون السياسية.



وقال الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي بحادث تحطم مروحيته "ثقيلة للغاية على الشعب والدولة، لكنها لن تخلق أي فراغ في إدارة البلاد".



وطالب أعضاء الحكومة كافة بـ"مواصلة عملهم دون انقطاع أو تأخير، وبالروح والقوة المعتادة حتى لا يحدث اضطراب في شؤون البلاد ومعالجة مشاكل الشعب".



وتنص المادة 131 على أنه في حال وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حال انتهاء فترة رئاسة الجمهورية، وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة.



كما تنص المادة 131 على أن تقوم هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية باتخاذ ترتيبات ليجري انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلال فترة خمسين يوماً على أقصى تقدير.



تشييع رئيسي تبدأ الثلاثاء

وتبدأ الثلاثاء مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، بعد أن لقي حتفه في حادث تحطم مروحية، في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا) أن "مراسم جنازة الرئيس ورفاقه ستقام يوم الثلاثاء الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) في تبريز"، مضيفة أن جثمان رئيسي سينقل لاحقاً إلى طهران.



وذكر النائب التنفيذي للرئيس الإيراني، محسن منصور، أن مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته سيكون يوم الأربعاء في طهران، معلنا الأربعاء عطلة رسمية عامة في كافة أنحاء البلاد، وفق التلفزيون الإيراني.



في غضون ذلك، قال المدير العام لمنظمة الدعاية الإسلامية في محافظة أذربيجان الشرقية، محمود حسيني، إن صباح غد الثلاثاء سينتقل جثمان رئيسي والوفد المرافق له من مدينة تبريز إلى العاصمة طهران على أن يؤدي المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، صلاة الجنازة عليهم. وسيوارى جثمان رئيسي، الثرى في مسقط رأسه مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

