هل تتاثر أسعار النفط عقب وفاة رئيسي؟

ياسر رشاد - القاهرة - قال الخبير في الجامعة المالية والصندوق الوطني لأمن الطاقة في روسيا إيغور يوشكوف إن وفاة الرئيس الإيراني قد تحدث بعض التقلبات في سوق النفط، مع بعض الارتفاع الطفيف في الأسعار.

جاء ذلك وفقا لتصريحات إيغور يوشكوف لوكالة "نوفوستي"، حيث قال: "قد تكون هناك بعض التقلبات في سوق النفط، وربما يكون هناك ارتفاع طفيف بالأسعار في اللحظات الأولى، إلا أنني أعتقد أنه سيعود لاحقا، وبشكل عام لن نشهد ارتفاعا بشكل عام".

ووفقا له، فإن التصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسعار إذا اتضح أن "قوة ثالثة" متورطة في وفاة رئيسي. ومع ذلك، يعتقد يوشكوف أن هذا الخيار غير مرجح، ويرى أنه سيتم اعتبار الأمر "حادثا" ومن غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على سوق النفط.

وقد ارتفعت أسعار خام برنت اعتبارا من الساعة 11:47 بتوقيت موسكو بنسبة 0.05%، ويتم تداول العقود الآجلة تسليم يوليو بحوالي 84 دولارا للبرميل.

ماهو الجدول الزمني لانتخاب رئيس جديد لإيران

بعد الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحيته، أمس الأحد، باتت البلاد على أعتاب عهد جديد يقوده رئيس آخر سيخلف الرئيس الراحل، في انتخابات حددها الدستور، وأوجب إجراءها خلال 50 يوما.

كشفت الوكالة الإيرانية عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، حيث يبدأ المرشحون في التسجيل والتقدم بأوراق ترشحهم خلال الفترة من 30 مايو حتى 3 يونيو.

ومن المقرر ان تستمر الحملات الانتخابية خلال الفترة من 12 إلى 27 يونيو، تمهيدا للنتخابات التي ستُجرى 28 يونيو.

ولقي الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، و7 آخرين مصرعهم بعد تحطم مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية نائية شمال غرب إيران.

وإلى حين انتخاب رئيس إيراني جديد، سيظل النائب الأول للرئيس الراحل، محمد مخبر، رئيسا مؤقتا للبلاد، بعد موافقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وفق المادة 131 من الدستور الإيراني التي تحدد آلية سد الفراغ الرئاسي الذي تحقق بوفاة رئيسي.