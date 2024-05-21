قتلها وحرق الجثة.. ضبط قاتل عروس المنيا بعد خطوبتها بـ "أسبوعين"



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا المتهم الرئيسي بقتل الفتاة منة الله رفعت محمد، والذي قام بقتلها وحرق جثتها وإلقاءها في مدافن الشيخ عطا الله.

وتبين أن المتهم يدعى "ع أ ع " ٣٩ سنة، وقام باستدراجها إلى إحدى المناطق لكي يسدد قسط أحد القروض الذي حصل عليه من الشركة التي تعمل بها الفتاة، وهناك تعدى عليها بالضرب على الرأس حتى فارقت الحياة ثم أحرق الجثة وشوهها، ثم أخذ المصوغات الذهبية التي كانت ترتديها وقام ببيعها.

وكان قد شيع أهالي قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مساء الإثنين، جنازة الفتاة الشابة "منة الله رفعت محمد" والتي قتلت بعد خطوبتها بأسبوعين، وقام مرتكب الجريمة بإلقاء جثتها في المقابر وحرقها، فيما ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص المشتبه بارتكابه الواقعة وجار التحقيق معه.

ويأتي ذلك بعد أن تحفظت أجهزة الأمن على جثمان القتيلة في مشرحة مستشفى المنيا الجامعي واخذ عينة Dna ومطابقتها مع أحد أشقائها والتأكد من هويتها.وكان

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا بالعثور على جثة فتاة بمقابر الشيخ عطا بمركز بني مزار، وبها تشوهات، وعقب نقلها لمشرحة المستشفى، تبين أنها لفتاة تدعى " منة الله رفعت محمد" 25 سنة،ومتغيبة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وكشفت التحريات أن الفتاة مخطوبة منذ اسبوعين تقريبًا، ووفق شهود عيان فإنها تغيبت بعد الخروج من قريتها والذهاب للمدينة لقضاء بعض المتطلبات يوم الثلاثاءالماضي، ولم ترجع للمنزل طوال تلك الفترة إلى أن تم العثور عليها مقتولة مساء الأحد.

وجرى التحفظ على الجثة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري وكشف ملابسات وظروف الواقعة، إلى أن تم ضبط المتهم.



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