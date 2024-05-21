إيرادات السياحة تُحقق أعلى رقم قياسي لها.. "وزير السياحة" يكشف الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد عيسى، وزير السياحة الآثار، إن مدينة شرم الشيخ ليست فقط وجهة سياحية مُميزة تتمتع بمقومات سياحية فريدة بل أصبحت أيضًا مركزاً هاماً للمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، وتؤكد على مكانتها كمركز عالمي للتبادل الثقافي والاقتصادي وكمنصة للحوار العالمي والتعاون المشترك في مجالات عدة.

وأضاف "عيسى"، خلال مشاركته، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في المنتدى والمعرض الأفريقي المصري للسياحة Africa Tourism Forum Egypt بمدينة شرم الشيخ، والذي يتم انعقاده لأول مرة في مصرن أن هذا المنتدى، يعد بمثابة تجمع مهني ومنصة تشاركية فعالة، لتسليط الضوء على المقومات والمنتجات السياحية المتميزة والفريدة في قارتنا الأفريقية العريقة، وفرصة لتعزيز التعاون السياحي المشترك بين الدول الأفريقية، وتشجيع الخبراء والمهنيين والمستثمرين في قطاع السياحة نحو تضافر الجهود لتنمية صناعة السياحة في إفريقيا، وتعظيم دورها في قطاع السياحة العالمي.

وأوضح وزير السياحة، أن المنتدى يأتي في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية نجاحًا كبيرًا في استعادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها، حيث استعادت 96% من حجم الحركة الوافدة إليها خلال عام 2019، وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية والذي وصفت فيه السياحة في قارة إفريقيا بالأسرع نمواً خلال عام 2023.

وأكد الوزير، على أهمية وضع وتنسيق سياسات موحدة تهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز السياحة البينية بين الدول الأفريقية المختلفة والاستفادة من فرص الاستثمار في هذه الدول والترويج لبرامج ومنتجات سياحية إفريقية مشتركة، وبذل أقصى الجهود بشكل يعكس مستقبل القارة ويحقق طموحات الشعوب نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما تمثله صناعة السياحة من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية لدولنا.

وأشار "الوزير"، إلى إن صناعة السياحة في مصر حققت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها، والتي تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى30% وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

كما أشار إلى أن المحاور الرئيسية الثلاث للإستراتيجية؛ لمواجهة أبرز تحديات الصناعة وتحول دون الوصول إلى المستهدفات من زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها، والتي تضم العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

ولفت "عيسى"، إلى دور مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع السياحي الخاص والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، في دفع عجلة العمل بالصناعة، ومع صدور القانون الجديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها سيكون لهذه المؤسسات دورًا وتمثيلًا أكبر، حيث يعطيها القانون سلطات واسعة بوصفها المحرك الرئيسي للصناعة، وهو ما يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز ورفع درجة الحوكمة ودورها كرقيب ومنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية.

وتابع وزير السياحة: في ضوء تنفيذ هذه الاستراتيجية، حققت مصر رقماً قياسيًا في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023، حيث وصل عدد السائحين الوافدين إلى 14.906 مليون سائح، وهو الرقم الذي تخطى الأعداد السياحية لعام 2010، والذي يعتبر عام الذروة، حيث حقق 14.731 مليون سائح.

كما تابع الوزير: تستمر الدولة المصرية في تحقيق مستهدفاتها من هذه الصناعة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء السياسات والإجراءات السريعة التي تم اتباعها، وجهود القطاع السياحي الخاص مما له بالغ الأثر الإيجابي على صناعة السياحة في مصر، وساهم في الحفاظ على وجود المنتج السياحي المصري لدى منظمي الرحلات الدوليين والحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها.

وأكمل: أنتهز هذه الفرصة لتهنئة القطاع الخاص على هذا الأداء وطريقة تعاملهم المثالية والذكية في هذا الإطار، حيث حققت السياحة في مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 4.6 مليون سائح، وهو ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام 2010 والذي حقق 4.7 مليون سائح خلال نفس الفترة، كما حققت أيضًا خلال ذات الفترة أعلى رقم قياسي في الإيرادات السياحية نتيجة ارتفاع كل من عدد الليالي السياحية وقيمة الإنفاق بالدولار عن مستويات عام 2010، حيث تعتبر الإيرادات هي الأعلى في تاريخ السياحة في مصر بقيمة وصلت إلى 4.3 مليار دولار مقارنة بـ 4.1 مليار دولار في عام 2023، و3.7 مليار دولار في عام 2010.

واستطرد "عيسى"، أن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر على رأس أولوياتها وتبذل جهدًا كبيرًا لدعم هذه الصناعة والنهوض بها، مشيرًا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أشار خلالها إلى أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة والتي من بينها تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية ومن صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات عدة منها السياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما استطرد وزير السياحة، أنه من أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النمو السريع في صناعة السياحة هو ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية والتي شهدت تحسين في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين، ويفتح أفاقًا جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها، بالإضافة إلي تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجاباً على صناعة السياحة في مصر.

وأردف "الوزير"، أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة والمنتجات السياحية المختلفة والتي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، وأن الوزارة تركز حاليًا على مجموعة من بين هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، وتمثل هذه المنتجات نحو 55 % مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم ويسافر من أجلها حوالي 800 مليون سائح عالميًا.

كما أردف "الوزير"، أن الوزارة تعمل حاليًا على الإعداد لمنتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها والذي من المقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه مع الانتهاء من مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة وافتتاح المتحف المصري الكبير ستكون هذه بداية انطلاق حقيقية لهذا المنتج وخاصة مع تطور الطاقة الفندقية وافتتاح غرف فندقية جديدة في القاهرة الكبرى وتشغيل مطار سفنكس والسماح للطيران منخفض التكاليف بمطار القاهرة الدولي.

وقال: إن منتجات الـ Short City Break تعد من المنتجات السياحية الأسرع نموًا في العالم وخاصة بالنسبة للسائحين الذين يرغبون في البرامج السياحية القصيرة.

وأشار "عيسى"، إلى إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تتبناها الوزارة، لا سيما في ظل دورها كرقيب ومنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر لتحسين وتطوير البيئة التشريعية المتعلقة بالصناعة، ومن أبرز القوانين التي صدرت مؤخرًا، قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدار لائحتهم التنفيذية، و جاري الآن العمل على تحديث قانون الشركات السياحية حيث إن الذي يتم العمل به حاليًا يرجع تاريخ إنشائه إلى سبعينات القرن الماضي.

ولفت وزير السياحة، إلى ما تقوم به الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من جهود لتنفيذ برامج التسويق والحملات الترويجية المشتركة بالتعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وتنظيمها للعديد من الرحلات التعريفية الهامة Fam Trips.

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