أعلنت "القيادة المركزية الأميركية"، أنّه "تمّ تسليم أكثر من 569 طنًّا متريًّا لحدّ الآن من المساعدات الإنسانيّة، عبر الرّصيف البحري الموقّت إلى قطاع غزة، لزيادة عمليّات التّوزيع من قبل الشّركاء في المجال الإنساني".
وأشارت إلى "تَبَرُّع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والإمارات والاتحاد الأوروبي والعديد من الشّركاء الآخرين، بهذه المساعدات الإنسانيّة"، مؤكّدةً أنّ "الرّصيف البحري يُعدّ حلًّا موقّتًا من أجل زيادة المساعدات لغزة، وتلبية الاحتياجات العاجلة للشّعب الفلسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: تسليم أكثر من 569 طنًا من المساعدات الإنسانية عبر الرصيف البحري الموقت لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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