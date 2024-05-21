القيادة المركزية الأميركية: تسليم أكثر من 569 طنًا من المساعدات الإنسانية عبر الرصيف البحري الموقت لغزة

أعلنت "​القيادة المركزية الأميركية​"، أنّه "تمّ تسليم أكثر من 569 طنًّا متريًّا لحدّ الآن من المساعدات الإنسانيّة، عبر الرّصيف البحري الموقّت إلى ​قطاع غزة​، لزيادة عمليّات التّوزيع من قبل الشّركاء في المجال الإنساني".

وأشارت إلى "تَبَرُّع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والإمارات والاتحاد الأوروبي والعديد من الشّركاء الآخرين، بهذه المساعدات الإنسانيّة"، مؤكّدةً أنّ "الرّصيف البحري يُعدّ حلًّا موقّتًا من أجل زيادة المساعدات لغزة، وتلبية الاحتياجات العاجلة للشّعب الفلسطيني".