الخارجية الفرنسية اكدت دعمها للمحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها

أكدت الخارجية الفرنسية، أن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات". ودانت "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس خلال هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الاول وما رافقها من أعمال تعذيب وعنف جنسي".

وأشارت في بيان، الى أنها "حذرت إسرائيل بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين أنه "يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".