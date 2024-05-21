أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 49570 جنديا، بينهم 1380 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7605 دبابات، منها 15 دبابة أمس الاثنين، و14699 مركبة قتالية مدرعة و12779 أنظمة مدفعية و1077 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و811 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 354 طائرة، و326 مروحية، و10290 طائرة مسيرة، و2207 صواريخ كروز، و27 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و17383 من المركبات وخزانات الوقود، و2085 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.