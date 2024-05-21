فرنسا تنفصل عن الحلفاء الغربيين وتدعم "الجنائية الدولية" في تحركاتها ضد إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ)

انفصلت فرنسا عن حلفائها الغربيين وعبرت عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أعلنت المحكمة قرارها بالسعي لاستصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وقادة حماس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الإثنين: "فيما يتعلق بإسرائيل، سيكون الأمر متروكا لغرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة لتقرر ما إذا كانت ستصدر هذه المذكرات، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته".

وأضافت: "تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".

وقالت باريس أيضا إنها تشدد "منذ عدة أشهر" على الحاجة إلى الامتثال الصارم للقوانين الإنسانية الدولية وتحذر "على وجه الخصوص من المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية".

وبحسب شبكة (سي إن إن)، تمثل خطوة فرنسا انقساما كبيرا بين موقفها وموقف حلفائها الغربيين ، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة، حيث وصف الرئيس جو بايدن القرار بأنه "شائن".