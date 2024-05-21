بعد وفاة رئيسي.. متى موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن تم تحديد يوم 28 يونيو المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية الايرانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد إثر وفاة الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي يوم أمس الأحد في حادث تحطم المروحية التي كانت تقله بمعية وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في أجواء محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وفي اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي عقد ظهر اليوم الإثنين، باستضافة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر وبحضور حجة الإسلام غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية ومحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي وأيضا النائب القانوني لرئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس صيانة الدستور والنائب السياسي لوزير الداخلية، تم التباحث وتبادل الآراء حول تطبيق المادة 131 من الدستور بشأن إجراء عملية الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وبناء على ذلك تمت دراسة توقيت العملية الانتخابية، بما في ذلك موعد تشكيل المجالس التنفيذية وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات، وتقرر أنه بناء على الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، يتم إجراء الانتخابات لتحديد الرئيس الجديد في 28 يونيو.

وبحسب التقويم الانتخابي المعتمد، سيتم تسجيل المرشحين خلال الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو، وستكون فترة الحملة الانتخابية من 12 يونيو حتى صباح 27 منه.

يذكر أن الرئيس الإيراني يتم انتخابه بالشكل المباشر لفترة ولاية مدتها أربع سنوات. وجرى انتخاب رئيسي في حزيران/يونيو 2021.

ويعمل الرئيس كرئيس للحكومة ولكن ليس كرئيس للدولة.

ويملك المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي القول الفصل في جميع الأمور الاستراتيجية.