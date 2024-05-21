خامنئي: مأساة غزة تكشف معنى الحرية وحقوق الإنسان في الغرب للضمائر المستيقظة

أشار المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، إلى أنّ "مأساة غزة والإبادة الجماعية الوحشية التي یرتكبها الکیان الصهيوني الغاصب وقتل الآلاف من الرجال والأطفال العزل، ودعم ومساندة ما يسمى بالحكومات الغربية الليبرالية لهذا الذئب المتعطش للدماء، تكشف معنى الحرية وحقوق الإنسان في الغرب للضمائر المستيقظة".

ولفت، في رسالة بمناسبة افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، إلى أنّ هذا المجلس هو مظهر من مظاهر الديمقراطية الإسلامية، داعیًا "الضمائر المستيقظة في جميع أنحاء العالم إلى الانتباه إلى الحقائق المريرة للأنظمة المناهضة للدين والتفکیر في خطة الحكم الإسلامي الشاملة والمستقرة".

وكرّم المرشد الإيراني في هذه الرسالة ذكرى الإيراني إبراهیم رئیسي وإمام الجمعة في تبريز محمد علي آل هاشم، اللذين قضيا في حادثة تحطم الطائرة قرب الحدود مع أذربيجان.

وكان قد فُقد الاتصال بالمروحية التي قضى كل من كان فيها، وأبرزهم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، أثناء توجهها بعد ظهر الأحد الى تبريز، بعد مشاركة الوفد الإيراني في مراسم تدشين سدّ عند الحدود مع أذربيجان حضره الرئيس الإيراني ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وضم الوفد رئيسي وأمير عبداللهيان، إضافة الى إمام الجمعة في مدينة تبريز السيد علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

وأمر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة اللواء محمد باقري الإثنين، بفتح تحقيق في سبب تحطّم المروحية. وأفادت وكالة "إيسنا" بأنّ باقري أمر "لجنة رفيعة المستوى بفتح تحقيق في سبب تحطّم مروحية الرئيس الإيراني".

وأعلن خامنئي الحداد خمسة أيام في إيران، بينما تجمّع الآلاف في مدن كبرى مثل طهران ومشهد (شمال شرق) التي يتحدر منها رئيسي، للصلاة والدعاء للرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه.