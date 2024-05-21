أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين إلى 7"، وذلك في وقت تقتحم فيه القوات الإسرائيلية مخيّم جنين بالضفة الغربية.
وفي هذا السياق، كشف مدير مستشفى جنين الحكومي، في إعلان، عن "استشهاد رئيس قسم الجراحة جراء استهدافه في محيط المستشفى"، من قبل القوات الإسرائيلية.
من جانبه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّه يوجد "طلاب مدارس بين المصابين في جنين وجيش الاحتلال يعرقل وصولنا إليهم".
ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، الأمر الذي أدى إلى زيادة في مقتل فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، إضافة لزيادة عمليات الاعتقال.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد القتلى جرّاء اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين إلى 7 وسقوط إصابات بينهم طلاب مدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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