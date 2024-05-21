القوات المسلحة اليمنية: أسقطنا طائرة مسيّرة أميركية أثناء تنفيذها مهاما عدائية بأجواء محافظة البيضاء

أعلنت "القوات المسلحة اليمنية"، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​، وردًّا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نجحت قوّات الدّفاع الجوّي في القوّات المسلّحة اليمنيّة في إسقاط طائرة أميركيّة نوع "MQ_9"، أثناء تنفيذها مهامًا عدائيّةً في أجواء محافظة البيضاء، وقد تمّ استهداف الطّائرة بصاروخ أرض- جو محلّيّ الصّنع".

وأكّدت في بيان، أنّ "عمليّة إسقاط الطّائرة جاءت بعد أيّام فقط من إسقاط طائرة أخرى من النّوع نفسه، في أجواء محافظة ​مأرب​"، مشيرةً إلى أنّ "بهذه العمليّة، تكون القوّات المسلّحة اليمنيّة قد نجحت في إسقاط خمس طائرات من هذا النّوع، خلالَ معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس".

وشدّدت "القوّات المسلّحة اليمنيّة"، على "أنّها مستمرّة في تطوير قدراتها الدّفاعيّة للتصدّي للعدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، وفي تنفيذ عمليّاتها العسكريّة انتصارًا للشّعب الفلسطيني المظلوم، حتّى رفع الحصار ووقف العدوانِ عن الشّعب الفلسطيني في قطاع غزة".