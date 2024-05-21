انخفاض اسعار النفط وسط مخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم وسط مخاوف الأسواق من استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ما سيؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود.
واشارت بيانات موقع "بلومبرغ"، الى ان "بحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.64% إلى 79.29 دولارا للبرميل".
ولفتت الى ان "انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.54% إلى 83.26 دولارا للبرميل".
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