مصرع 5 أشخاص في حادث بمنجم فحم شمال شرقي الصين

ياسر رشاد - القاهرة - لقى 5 أشخاص مصرعهم في حادث بمنجم فحم في منطقة (هيلونغجيانغ) شمال شرقي الصين.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /الثلاثاء/ وقع الحادث في منجم شينغآن للفحم ما أدى إلى محاصرة 9 أشخاص، تم إنقاذ 4 منهم.

وأظهر تحقيق أولي أن الحادث نتج عن تسرب ثاني أكسيد الكربون السائل.

الصاروخ الحامل الصيني "كوايتشو-11 واي 4" يطلق 4 أقمار اصطناعية جديدة للفضاء

أطلقت الصين اليوم /الثلاثاء/ الصاروخ الحامل من طراز "كوايتشو-11 واي 4" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، لإرسال 4 أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ الحامل التجاري انطلق في الساعة 12:15 ظهرا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، مشيرة إلى دخول الأقمار الاصطناعية الأربعة، بما في ذلك القمر الصناعي "ووهان-1" وقمر صناعي لاختبار التكنولوجيا بالمدارات المنخفضة للغاية، دخلت إلى مداراتها المحددة سلفا.

وتمثل عملية الإطلاق هذه المهمة الـ32 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "كوايتشو".

أمريكا تقدم التعازي الرسمية في وفاة رئيسي وتؤكد دعمها للشعب الإيراني

أعربت الولايات المتحدة عن خالص التعازي الرسمية لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، في حادث تحطم مروحية شمال غربي إيران، أول أمس الأحد.

وجددت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء "دعمها للشعب الإيراني وكفاحه من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بينما تختار إيران رئيسًا جديدًا".

وفي السياق نفسه.. قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي- في تصريح للصحفيين، حسب ما نشره البيت الأبيض- إن تقديم التعازي هو من الممارسات المعتادة، ونحن نقدم تعازينا الرسمية حسب الاقتضاء.

وبالحديث عن الادعاء بأن العقوبات الأمريكية هي المسؤولة عن الحادث، أضاف كيربي أن "لا أساس لهذه الادعاءات من الصحة على الإطلاق".

وتابع أن "سبب الحادث، بالطبع، ليس واضحا، على الأقل ليس واضحا بالنسبة لنا. لكنني أود أن أشير إلى أن المصادر الرسمية الإيرانية كانت تشير إلى ظروف الطيران السيئة كسبب للقلق، وخاصة الضباب".

وأكد أن: "كل دولة، بغض النظر عمن تكون، تتحمل مسؤوليتها الخاصة، لضمان سلامة وموثوقية معداتها، وهذا يشمل الطيران المدني".