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وزير التنمية المحلية يزور الغربية لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يقوم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، بزيارة إلى محافظة الغربية لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية التي تهم مواطني المحافظة، بمشاركة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات من وزارة التنمية المحلية.

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة الغربية تفقد مشروعات الرصف وتطوير الطرق، وتفقد عدد من المراكز التكنولوجية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مراكز زفتى والسنطة وطنطا وكفر الزيات ومتابعة أعمال تطوير ورصف كورنيش المحلة ومحوري ترعة النعناعية وأم القرى بمركز كفر الزيات ومدينة طنطا، وجهود محافظة الغربية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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