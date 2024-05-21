توجيهات الرئيس.. وزير الأوقاف: اعتماد ١٢ قارئا بالإذاعة دفعة واحدة للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المؤتمر الأول لأهل القرآن هو أحد أيام الله تبارك وتعالى، وسيتم عقد مؤتمر كبير عن السنة النبوية في الثامن من يونيو المقبل، وبعده مؤتمر حوّل ضوابط الاجتهاد والتجديد.

وأضاف خلال المؤتمر الأول لأهل القرآن، الثلاثاء، بمسجد النور بالعباسية بحضور كبار القراء، وقيادات الإذاعة المصرية، أنه تم اعتماد ١٢ قارئا بالإذاعة المصرية للمرة الأولى في تاريخها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بأهل القرآن.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تكثف جهودها لخدمة القرآن الكريم تعليما وتفسيرا، كاشفا أنه سيتم التوسع في أنشطة المقارئ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع كبار القراء.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه تم التحقق من الأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة قبل أن تتم قراءتها في مسجدي سيدنا الحسين والسيدة نفيسة رضي الله عنهما.