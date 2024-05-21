"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، أن اللجنة التي شكلتها المديرية للتحقيق في تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الصف الثالث الإعدادي انتهت من التحقيق في الأمر فور علم المديرية بالواقعة.

وأضاف "سلومة" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن أسئلة الامتحانات المتداولة على جروبات الغش الإلكتروني خاصة بالفصل الدراسي الأول وليس الثاني كما يُردد البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الهدف من نشر تلك الأسئلة هو إيهام أولياء الأمور بأن الامتحانات مسربة.

وأشار إلى أن هناك انتظاما تاما في كافة اللجان الامتحانية بالمدارس والإدارات التعليمية على مستوى المديرية، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي تجاوزات من الطلاب خلال الامتحانات.

وكانت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق "تليجرام"، زعمت تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة الجيزة، التي يؤديها طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم، بعد الوقت الأصلي للامتحان الذي بدأ في التاسعة صباحًا. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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