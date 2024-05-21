بحضور شعبي.. بدء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما، بدأت في مدينة تبريز شمال غرب إيران، بحضور رسمي وشعبي بدء مراسم.

وبدأت قبل قليل مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه من مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، حيث سقطت المروحية التي كانت تقلهم ما أسفر عن مقتل كلّ ركابها.

وعقد مجلس خبراء القيادة في إيران جلسة نقلتها وسائل الإعلام، أُلقيت فيها كلمات لتأبين الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحداد خمسة أيام في كافة أنحاء البلاد، بعد الإعلان رسمياً عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المرافقين لهما.

وأعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية محسن منصوري، تعطيل الدوام الرسمي في كافة محافظات إيران ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وإلغاء كافة امتحانات نهاية السنة الدراسية بداية من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الجاري.