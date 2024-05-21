موحدي كرماني رئيسًا لمجلس خبراء القيادة في إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

انتخب آية الله موحدي كرماني، رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران اليوم الثلاثاء، بأغلبية 55 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تسنيم" الايرانية.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس خبراء القيادة في إيران، فمن المقرر أن يتولى آية الله موحدي كرماني، رئاسة هذا المجلس لمدة عامين.

وأقيمت مراسم افتتاح الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور رؤساء السلطات وشخصيات حكومية وعسكرية.

وبدأت مراسم افتتاح الدورة السادسة لمجلس الخبراء بقراءة رسالة قائد الثورة الإسلامية، كما تم انتخاب آية الله موحدي كرماني رئيس السن للمجلس ومن ثم تم انتخاب رئيس دائم عن طريق الأعضاء.