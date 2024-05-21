انتخاب آية الله كرماني رئيسًا لمجلس خبراء القيادة الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء، انتخاب آية الله محمد علي موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران.

وبحسب ما ينص عليه القانون الإيراني سيتولى كرماني رئاسة المجلس لمدة عامين

وافتتحت اليوم الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة بطهران، والتي يحضرها النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر والذي تم تكليف من قبل المرشد العام رسميًا بتولي مهام المنصب لحين انتخاب رئيس جديد.

ويشيع اليوم جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والمرافقين له ومن بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والذين وافتهم المنية عقب تحطم طائرتهم بينما كانت في طريقها إلى مدينة تبريز.