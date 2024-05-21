أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، أنّ "دوريّات منها نفّذت جولة على السوريّين الذين تمّ توجيه إنذارات لهم بالإخلاء في بلدة كوبّا في الشمال، وكان تجاوبهم 100% دون أيّ حادث يُذكر، وقد خلت البلدة من أيّ تواجد للنازحين السوريين فيها"، مشيرةً إلى أنّ "الحملة لا تزال مستمرّة، تنفيذاً لقرارَي وزارة الداخلية ومحافظ الشمال، القاضيين بتنفيذ إنذارات وإخلاء مختلف البلدات الشمالية".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة نفّذت قرارات الإخلاء في بلدة كوبا بالشمال: تجاوب تام من قبل النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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