جنبلاط التقى رئيس وزراء قطر وثمّن سعي بلاده لوقف إطلاق النار بغزة ودورها ضمن اللجنة الخماسية

التقى رئيس مجلس الوزراء ال​قطر​ي وزير الخارجيّة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الرّئيس السّابق لـ"الحزب التقدّمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، يرافقه رئيس "اللّقاء الديمقراطي" والحزب "التقدّمي" النّائب تيمور جنبلاط، عقيلته نورا جنبلاط، وعضو "اللّقاء" النّائب هادي أبو الحسن، في حضور سفيرة ​لبنان​ في قطر فرح بري.

وتمّ خلال اللّقاء البحث في أوضاع المنطقة، وخصوصًا الوضع على السّاحة الفلسطينيّة ولاسيّما الحرب على ​غزة​ والجنوب اللّبناني، بالإضافة إلى الأوضاع اللّبنانيّة. وثمّن جنبلاط "الدّور الّتي تقوم به دولة قطر، وخصوصًا السّعي المستمر والمبادرات لوقف إطلاق النّار في غزة، بالإضافة إلى دورها ضمن ​اللجنة الخماسية​ لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرّئاسيّة".