التقى رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجيّة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الرّئيس السّابق لـ"الحزب التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، يرافقه رئيس "اللّقاء الديمقراطي" والحزب "التقدّمي" النّائب تيمور جنبلاط، عقيلته نورا جنبلاط، وعضو "اللّقاء" النّائب هادي أبو الحسن، في حضور سفيرة لبنان في قطر فرح بري.
وتمّ خلال اللّقاء البحث في أوضاع المنطقة، وخصوصًا الوضع على السّاحة الفلسطينيّة ولاسيّما الحرب على غزة والجنوب اللّبناني، بالإضافة إلى الأوضاع اللّبنانيّة. وثمّن جنبلاط "الدّور الّتي تقوم به دولة قطر، وخصوصًا السّعي المستمر والمبادرات لوقف إطلاق النّار في غزة، بالإضافة إلى دورها ضمن اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرّئاسيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط التقى رئيس وزراء قطر وثمّن سعي بلاده لوقف إطلاق النار بغزة ودورها ضمن اللجنة الخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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