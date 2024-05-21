ياسين: لحماية النحل البري والتنوع البيئي والبيولوجي المهدد عالميًا

لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في اليوم العالمي للنحل، إلى أنّ "ثروة لبنان البيئيّة والطّبيعيّة خاصّةً بما يعود للنّحل البرّي، هي من الأغنى في العالم، حيث يوجد في لبنان أكثر من 800 صنف مختلف من النحل البرّي تمّ اكتشاف أحدها حديثًا لأوّل مرّة في العالم"، مشدّدًا على "أهميّة حماية النّحل، وأيضًا حماية غنى طبيعتنا بأنواع النّحل البرّي، وأنواع الزّهور والأشجار البرّيّة الّتي تلقّحها هذه الأنواع من النّحل".
وأكّد في بيان، أنّ "حماية التنوّع البيئي والبيولوجي أساسيّة لاستمرار الحياة على الأرض، وهو مهدَّد عالميًّا بسبب الاحتباس الحراري والتغيّرات المناخيّة"، مشيرًا إلى أنّ "هنا تكمن أهميّة حماية النّحل البرّي في المناطق المحميّة والمحميّات الطّبيعيّة في لبنان، الّتي تعمل على تعزيزها وزارة البيئة، بهدف المحافظة على غنى لبنان البيئي والطّبيعي".
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