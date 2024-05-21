الحشيمي زار الجميل مستنكرًا الاعتداء على "بيت الكتائب": لتوحيد الجهود لإخراج لبنان من أزمته

أعرب النّائب ​بلال الحشيمي​، خلال لقائه رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، في "بيت الكتائب" المركزي في الصيفي، عن استنكاره للاعتداء الّذي تعرّض له "بيت الكتائب"، رافضًا "هذا النّوع من الممارسات".

وتمّ التّأكيد خلال الاجتماع، على "أهميّة العمل على وقف تدهور الأوضاع على أكثر من صعيد، وتوحيد الجهود لإخراج ​لبنان​ من الأزمة الّتي يمر فيها".