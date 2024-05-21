المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية رعى مبادرة مركز الينبوع "امشي مع الينبوع – خطوة بترسم بسمة"

أعلن المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون رعايته المبادرة الناجحة لمركز "الينبوع"، "امشي مع الينبوع" في ملعب فؤاد شهاب في جونيه. وتتمثل هذه الرعاية في دعم المركز والتزامه برفع مستوى الوعي حول الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يُعدّ الهدف الرئيسي لهذا النشاط.
وخلال المسيرة، قام فريق "الينبوع" بزرع شجرة زيتون في باحة المركز لما ترمز من معنى للوحدة والأمل، كما رحب الفريق بالمشاركين بالدبكة والرقصات التقليدية.
وأكد المدير التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون، سالي الرباع، أننا "ملتزمون بشراكتنا في هذا الحدث سنويًا، لضمان استمراريته، كما نفتخر برعايته لما يجسد هذا النشاط "امشي مع الينبوع" من قيمنا المشتركة المتمثلة في الرعاية الانسانية والمشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة وتعزيز جهودنا نحو مجتمع أكثر شمولاً".
يشار الى ان "الينبوع" هو مركز غير سكني مخصص لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهليهم وتعليمهم، يتمتع بخبرة لأكثر من 25 سنة، ويسعى الى تحسين نوعية حياة أطفاله وشبيبته وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
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