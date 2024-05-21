صدفة تثير السخرية وتحيي نظرية المؤامرة.. علييف يلتقي فيكو ورئيسي قبل حوادثهما

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

بين السخرية والمؤامرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

وجمعت الصدفة كلاً من رئيسي وفيكو، بالرئيس الأذربيجاني قبل تعرضهما لحادثتي تحطم مروحية ومحاولة اغتيال.

محاولة اغتيال فيكو

زار رئيس الوزراء السلوفاكي أذربيجان والتقى الرئيس علييف. وبعدها بأيام كان فيكو يسير ضمن حشد من الأشخاص عندما تعرض لإطلاق النار في هاندلوفا، شمال شرقي العاصمة براتيسلافا، وسمع شهود العيان دوي أربع طلقات في الوقت الذي سقط فيه فيكو أرضا وبعد ذلك قام أفراد الأمن بنقله في سيارة من مسرح الحادث.

ودخل رئيس وزراء سلوفاكيا إلى المستشفى لتلقى العلاج وإجراء جراحات عاجلة بعد إصابته في حادث إطلاق النار، واستقرت حالته بعد أيام من الحادث.

وفاة الرئيس الإيراني

بعد ساعات قليلة من زيارة الرئيس الإيراني لأذربيجان لافتتاح سد شيد بالتعاون بين البلدين، اختفت مروحية إبراهيم رئيسي، وبعد أكثر من 18 ساعة من البحث المكثف، عثر على حطام المروحية وجثامين ركابها وطاقمها.

وتبدأ اليوم الثلاثاء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه من مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، حيث سقطت المروحية التي كانت تقلهم ما أسفر عن مقتل كل ركابها.

وتستمر المراسم لثلاثة أيام وتمر بمدن إيرانية من تبريز إلى قُم وبيرجند وطهران، وصولاً إلى مشهد يوم الخميس حيث الدفن.

السخرية والمؤامرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصدفة العجيبة التي جمع علييف برئيسي وفيكو، قبل الحوادث التي تعرضا لها، وسخر البعض من الصدفة التي جمعتهم، فيما ذهب آخرون إلى نظرية المؤامرة وإلقاء التهم على الرئيس الأذربيجاني بأنه وراء تلك الحوادث.

وكتب أحد الأشخاص ممن ذهبوا وراء نظرية المؤامرة: "يبقى في دائرة الشبهات"، وقال آخر: "إلهام علييف فارسي خالص معروف عن الفرس الدهاء والمكر والغدر".

وسخر البعض من هذه الصدفة، وكتب حساب من لبنان على "إكس" (تويتر سابقًا): "يارب يوجه دعوة إلى رؤساء و زعماء وسياسيين لبنان لزيارة أذربيجان".