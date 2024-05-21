ماكرون يتوجه الى كاليدونيا الجديدة اعتبارًا من مساء اليوم

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "اعتبارًا من مساء الثلاثاء الى أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي الذي يشهد أعمال عنف منذ أيام على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل".

واشارت الناطقة باسم الحكومة بريسكا توفونو، الى ان "ماكرون اعلن في اجتماع حكومي أنه سيذهب. سيتوجه الى هناك اعتبارًا من مساء اليوم".