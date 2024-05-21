"الجزيرة": إصابة صحفي برصاص القوات الإسرائيلية خلال إطلاقها النار على تجمّع لصحفيين في جنين

أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ القوات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر على موقع تجمع الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث في جنين إثر اقتحامه.

وأكّد القناة إصابة صحفي برصاص القوات الإسرائيلية خلال إطلاقها النار على الموقع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين إلى 7"، وذلك في وقت تقتحم فيه القوات الإسرائيلية مخيّم جنين بالضفة الغربية.

وفي هذا السياق، كشف مدير مستشفى جنين الحكومي، في إعلان، عن "استشهاد رئيس قسم الجراحة جراء استهدافه في محيط المستشفى"، من قبل القوات الإسرائيلية.

من جانبه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّه يوجد "طلاب مدارس بين المصابين في جنين وجيش الاحتلال يعرقل وصولنا إليهم".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، الأمر الذي أدى إلى زيادة في مقتل فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، إضافة لزيادة عمليات الاعتقال.