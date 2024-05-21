الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، وترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط حيث تصبح فوق معدلاتها على الساحل بحدود ال 3 درجات، تنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر".

واشارت الى ان "الطقس ربيعي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد ظهر يوم الخميس بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا وسط تركيا، فتعود الى معدلاتها يوم الجمعة مع بعض التقلبات المحلية حتى مساء يوم السبت".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء. والأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، وترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط حيث تصبح فوق معدلاتها على الساحل بحدود ال 3 درجات، تنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر".

وذكرت أن "طقس الخميس غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، يتوقع تساقط الرذاذ الخفيف والمتفرق بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح أحيانا".

وأضافت أن "طقس الجمعة غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية، كما تنشط الرياح حيث تلامس سرعتها ال55 كلم/س".