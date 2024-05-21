وزير الصناعة بحث مع سفير الاردن في المشاريع الصناعية المشتركة والتبادليّة بين البلدين

بحث وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، مع سفير الأردن في لبنان وليد الحديد، في العلاقات الصناعية والتبادلية بين لبنان والأردن، وفي تشجيع الأعمال الاستثمارية والمشاريع الصناعية المشتركة والتبادليّة بين البلدين، في مبادرات تكامليّة وتحفيزيّة لرجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين اللبنانيين والأردنيين.

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